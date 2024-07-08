Трое граждан Узбекистана задержаны по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве. Один из них попытался скрыться, но был схвачен по дороге в аэропорт. Свободная пресса

По данным следствия, в ночное время 6 июля 2024 года трое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома, расположенного в городе Москве, применяя насилие, напали на ранее незнакомую девушку. Далее двое обвиняемых совершили в отношении нее изнасилование, третий фигурант наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников, рассказали в СКР. News.ru

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых в изнасиловании девушки. Агентство Москва

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения на сотрудницу телеканала. Lenta.ru