Освободившийся из колонии кировский экс-губернатор вновь пришел в суд

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который недавно освободился из колонии после отбытия 8-летнего срока за взятки, снова пришел в Кировский областной суд, где рассматривается апелляция по делу о злоупотреблении полномочиями. Экс-главу региона сопровождают двое адвокатов. Давать какие-либо комментарии он отказался.

Заседание по апелляции было назначено на 28 июня, но из-за болезни гособвинителя его перенесли на 8 июля. При этом Белых просил не назначать заседание на этот день, поскольку должен был выйти на новую работу.

Приходится перестраиваться под другой график, — высказался он тогда.



Адвокат Андрей Грохотов 21 июня сообщил, что Никита Белых, осужденный за взятки, вышел на свободу. По словам представителя защиты, бывший губернатор освобожден по истечении срока наказания, который составлял восемь лет. Экс-чиновник попросил журналистов не беспокоить его в ближайшее время.

Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. Он был пойман с поличным при передаче части взятки. Позднее президент РФ Владимир Путин своим указом снял Белых с поста в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года суд признал его виновным. Кроме того, ему назначили штраф в размере более 48 млн рублей.