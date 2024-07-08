Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»)», – рассказала Иванова.



По данным следствия, ночью 6 июля трое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения вблизи жилого дома в Москве напали на ранее незнакомую девушку. Далее двое обвиняемых изнасиловали ее, третий фигурант наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан. Один из них пытался скрыться от правоохранительных органов, но его попытка была пресечена по дороге в аэропорт. C фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Останкинским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнула Иванова.



Она отметила, что по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические и генетические экспертизы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по местам проживания и работы обвиняемых произведены осмотры.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что трое мужчин изнасиловали сотрудницу спортивного телеканала «Матч ТВ» около телецентра «Останкино», когда она ночью шла домой с работы.