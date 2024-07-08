Нападение маньяка на женщину в подъезде попало на видео

В Екатеринбурге мужчина спас бывшую жену от маньяка, который преследовал ее и попытался изнасиловать в подъезде, сообщает портал E1.RU. Инцидент произошел в доме №7/2 на улице Советской.

Мужчина по имени Антон ждал экс-супругу дома после прогулки с общими детьми. Он услышал звуки борьбы в подъезде, выбежал, спугнул насильника, но не успел его догнать. Маньяк скрылся в лесополосе.