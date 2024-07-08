Нападение маньяка на женщину в подъезде попало на видео
В Екатеринбурге мужчина спас бывшую жену от маньяка, который преследовал ее и попытался изнасиловать в подъезде, сообщает портал E1.RU. Инцидент произошел в доме №7/2 на улице Советской.
Мужчина по имени Антон ждал экс-супругу дома после прогулки с общими детьми. Он услышал звуки борьбы в подъезде, выбежал, спугнул насильника, но не успел его догнать. Маньяк скрылся в лесополосе.
Он подошел познакомиться с ней, представился. Ему 30 лет, занимается спортом, русский. И минут 10–15 преследовал ее, на свидание звал, общался адекватно. По видео видно, что он то сзади шел, то догонял. Потом возле дома он попрощался, пожелал хорошего вечера и сделал вид, что дальше идет, а сам потом резко изменил направление и ворвался в подъезд за ней. Она не могла добраться до двери, он там ее зажал сильно. Он довольно крепкий. Запаха алкоголя от него не было, — рассказал Антон.