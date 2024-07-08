В Киеве прозвучали два мощных взрыва

В Киеве прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

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По словам источника, один из взрывов произошел в районе аэропорта Жуляны. В городе активно работает система ПВО. Другой собеседник уточнил, что в районе аэропорта видны взрывы ракет противовоздушной обороны.

Информацию о взрывах подтвердил и мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он заявил о работе ПВО в городе. Кличко не уточнил, где произошли прилеты, но сообщил, что экстренные службы направляются в Соломенский район — там находится аэропорт Жуляны.

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Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики также сообщило о взрывах в Кривом роге и Днепре. На одном из опубликованных кадров видно, что в районе Днепра в небо поднимается огромный столб дыма.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Николаеве. Незадолго до этого они прогремели и в Харькове. По данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучал в Харьковской и Николаевской областях.