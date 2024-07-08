«Хотел познакомиться, но задушил»: что известно о деле велосипедиста Голикова

В Екатеринбурге начинается суд над жителем Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуардом Голиковым, обвиняемым в попытке изнасилования и убийстве 16-летней Даны И. Перед стартом судебного разбирательства URA.RU вспоминает все, что известно об истории.

Странные сообщения и гибель девочки

Тело девушки нашли 9 августа 2023 года в лесополосе в Каменске-Уральском. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы в педагогический колледж. От железнодорожной станции она пошла одна, никого не попросив встретить ее. По пути Дана написала в своем telegram-канале странные сообщения, в которых просила «никого не убивать ее». Затем она отправила знакомому видео. «Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня. Иди сюда, ну собака, иди сюда», — сказала тогда девушка. К сожалению, посты оказались пророческими. Сыщики сразу не смогли найти телефон Даны.

Версии смерти Даны

Первая версия сотрудников правоохранительных органов, которую озвучили отцу погибшей — Александру, отравление синтетическим препаратом. Также называли — суицид и проблемы со здоровьем. Однако родные не верили в это. Александр неоднократно заявлял, что его дочь никогда не употребляла запрещенных веществ. Он был уверен, что на Дану напал неизвестный. После этого активисты смогли собрать видео, на котором отразили весь путь девушки. На кадры попал велосипедист Эдуард Голиков. В конце августа его задержали.

Показания Эдуарда Голикова

Голиков работал стропальщиком на Синарском трубном заводе. Он жил в трехкомнатной квартире. Родные и друзья называли его дружелюбным, добрым и приветливым, но очень стеснительным мужчиной. Позже выяснилось, что ранее он уже был судим. Поначалу Голиков отрицал, что видел Дану вечером 8 августа, потом заявил, что заметил, как ей стало плохо. Тогда же он признался, что забрал ее телефон. Однако вызывать скорую помощь он почему-то не стал.

Позднее он начал утверждать, что хотел познакомиться с Даной. После отказа Голиков утащил ее с тропы, повалил на землю, положил руку на шею, но якобы не душил. Когда девушка потеряла сознание — Эдуард испугался и сбежал. От этих показаний он впоследствии отказался (но во время следственных действий показал силовикам место, где все произошло).