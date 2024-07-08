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Летевший из Сочи в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Москву, резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Летевший из Сочи в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом городе
© РИА Новости

По данным источника, воздушное судно должно было приземлиться в столичном аэропорту Домодедово в 22:30. Однако во время полета пассажирам сообщили, что по техническим причинам лайнеру придется совершить вынужденную посадку в Волгограде. Один из путешественников рассказал Telegram-каналу, что во время приземления борт сильно трясло.

Ранее на стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге произошло задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании «Ямал». Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

Происшествия
Уральские авиалинии
Аэропорт Домодедово