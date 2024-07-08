Мужчина с пробитой головой сбежал из больницы на работу

Житель Екатеринбурга с пробитой головой сбежал из больницы на работу. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

© Lenta.ru

Как выяснило издание, россиянин получил тяжелую травму, когда гулял рядом с домом. Компания молодых людей попросила у него сигарету. После отказа мужчину избили.

Соседи вызвали скорую помощь истекающему кровью 39-летнему екатеринбуржцу. Его доставили в травмпункт. Спустя несколько часов пострадавший покинул медицинское учреждение, аргументируя это тем, что спешит на работу.

До этого сообщалось, что в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке.

Одну из пострадавших пожилых женщин доставили в больницу с переломом ноги. После агрессор напал на двоих мужчин на той же остановке. Они сумели дать ему отпор и вызвали сотрудников полиции. По факту случившегося была организована проверка.