Неизвестный напал на двух женщин в подмосковном дачном поселке

В Подмосковье разыскивают неизвестного, который совершил два нападения на незнакомых женщин и изнасиловал одну из них, пишет mk.ru.

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По данным источника СМИ, инцидент произошел 7 июля в Раменском городском округе. Вечером медики и полицейские прибыли в дачный поселок Кратово после того, как в лесополосе в районе станции Есенинская была найдена обнаженная женщина. Она стала жертвой сексуального насилия и пострадала от сильного кровотечения. Кроме того, у нее диагностировали травмы головы.

Впоследствии выяснилось, что насильник также попытался напасть на вторую местную жительницу. Она рассказала правоохранителям о пережитом нападении и заявила, что смогла дать злоумышленнику отпор.

Известно, что преступник объявлен в розыск, но пока не был задержан. В каком состоянии находится потерпевшая, не уточняется.