Стало известно, что может смягчить приговор генералу Попову
Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова может оказать влияние на его дело и стать смягчающим фактором. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.
По его словам, если существование канала подтвердится, то это будет отмечено государством. Аграновский уточнил, что генерал, даже будучи обвиняемым, сохраняет право заявить о преступлении, а Следственный Комитет (СК) России должен принять обращение и провести проверку.
«Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности», — подчеркнул специалист.
Напомним, что Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве. По версии следователей, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката общей стоимостью 130 млн рублей, приобретенных военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Позднее следователи предъявили обвинение в окончательной редакции — в него добавили статью о служебном подлоге. Сам Попов отказывается признавать свою вину.
В июне Украина объявила Попова в международный розыск. Защитники генерала подали заявление в СК РФ по факту госизмены в отношении неустановленных лиц. По их версии, в открытый доступ попали секретные документы, по которым украинское следствие и завело дело, или же имеет место шпионаж.