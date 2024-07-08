Стало известно, что может смягчить приговор генералу Попову

Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова может оказать влияние на его дело и стать смягчающим фактором. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

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По его словам, если существование канала подтвердится, то это будет отмечено государством. Аграновский уточнил, что генерал, даже будучи обвиняемым, сохраняет право заявить о преступлении, а Следственный Комитет (СК) России должен принять обращение и провести проверку.

«Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности», — подчеркнул специалист.



Напомним, что Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве. По версии следователей, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката общей стоимостью 130 млн рублей, приобретенных военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Позднее следователи предъявили обвинение в окончательной редакции — в него добавили статью о служебном подлоге. Сам Попов отказывается признавать свою вину.

В июне Украина объявила Попова в международный розыск. Защитники генерала подали заявление в СК РФ по факту госизмены в отношении неустановленных лиц. По их версии, в открытый доступ попали секретные документы, по которым украинское следствие и завело дело, или же имеет место шпионаж.