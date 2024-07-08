Строительный кран рухнул в Ленобласти

Строительный кран рухнул в городе Мурино в Ленобласти, передает Telegram-канал «78». Уточняется, что инцидент произошел на стройплощадке на Екатерининской улице. Подробности не раскрываются, о пострадавших не сообщалось.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга из-за урагана также упал строительный кран, он опрокинулся на одной из городских строек. Специалисты МЧС подтвердили падение башенного крана на стройплощадке на проспекте Большевиков.

До этого в Москве два человека пострадали из-за обрушения автомобильного подъемника. Кроме того, повреждения получила машина. Медики провели осмотр и оказали помощь пострадавшим. Уполномоченные органы устанавливают причины случившегося.

Кроме того, на севере Москвы загорелся башенный кран. В Сети появились кадры, на которых видно, что пламя охватило технику на уровне 25-го этажа. Искры летели прямо на стоящую рядом дизельную станцию, поэтому возникла угроза воспламенения топлива и перекидывания огня на близлежащее здание. Чтобы этого избежать, часть специалистов на земле охлаждали станцию, а остальные тушили огонь. Никто не пострадал. Вероятной причиной воспламенения стала жара — кран мог загореться из-за замыкания электрооборудования.