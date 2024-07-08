Названа сумма, обещанная российскому военному за угон Ту-22М3

Российскому военному обещали не менее $3 млн за угон Ту-22М3
Российскому пилоту обещали $3 млн за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Это следует из опубликованной ФСБ фотографии переписки с представителем украинских спецслужб.
Согласно переписке, $1 млн обещал выделить "Укроборонпром".
"Будет тебе 3 "ляма", - говорится в переписке.
На видео ФСБ также показаны пачки долларов США.
На пилота вышли через мессенджер Telegram.
"Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников", - рассказал пилот на видео ФСБ.
Также у него просили данные о самолетах: бортовые номера, техническое состояние, график регламента.
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"Я пошел к командованию и все рассказал", - отметил пилот.
По его словам, собеседник в мессенджере не скрывал, что он из украинских спецслужб, представился как Павло.
"Он предложил угнать самолет на Украину. Не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", - рассказал пилот.