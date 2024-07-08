Названа сумма, обещанная российскому военному за угон Ту-22М3

Российскому пилоту обещали $3 млн за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Это следует из опубликованной ФСБ фотографии переписки с представителем украинских спецслужб.

Согласно переписке, $1 млн обещал выделить "Укроборонпром".

"Будет тебе 3 "ляма", - говорится в переписке.



На видео ФСБ также показаны пачки долларов США.

На пилота вышли через мессенджер Telegram.

"Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников", - рассказал пилот на видео ФСБ.



Также у него просили данные о самолетах: бортовые номера, техническое состояние, график регламента.

ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3

"Я пошел к командованию и все рассказал", - отметил пилот.



По его словам, собеседник в мессенджере не скрывал, что он из украинских спецслужб, представился как Павло.