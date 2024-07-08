Boeing признала вину в мошенничестве по делу о крушениях двух 737 Max

Компания Boeing согласилась признать вину в мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов. ЧП с 737 Max произошли в 2018 и 2019 годах.

Чиновник Минюста США рассказал агентству Рейтер, что сделку со следствием пока не одобрил федеральный судья. Однако в рамках соглашения Boeing должен заплатить штраф в 243,6 миллиона долларов.

Кроме этого, компания возьмет на себя обязательство вложить 455 миллионов долларов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их необходимым нормам.

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При этом признание вины поставит под угрозу способность Boeing получать выгодные правительственные контракты, подчеркивают аналитики агентства.