ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3

Сотрудники ФСБ помешали украинской разведке организовать угон сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС.

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В ФСБ заявили, что угон планировался «при поддержке НАТО». По данным спецслужбы, украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии. Взамен летчик должен был угнать Ту-22М3 и посадить его на Украине.

Как подчеркнули в ФСБ, во время «оперативной игры» российская контрразведка также получила информацию, которая помогла ВС РФ нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

В 2023 году российский летчик Максим Кузьминов дезертировал на Украину, передав ВСУ свой Ми-8 и получив за это плату в 500 тысяч долларов. Вместе с пилотом на борту были еще два члена экипажа, которые не знали, куда они на самом деле летят. Они были убиты.

В феврале 2024-го стало известно, что Кузьминова нашли убитым в Испании. Представитель гражданской гвардии Испании заявил, что у Кузьминова были украинские документы.