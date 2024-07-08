На Камчатке заочно осудили военного ВСУ за добычу краснокнижных птиц

Олюторский районный суд Камчатского края заочно приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) к пяти годам лишения свободы за незаконную добычу краснокнижных птиц, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Камчатского края.

"Рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение или продажа особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Приговором суда Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.



Уточняется, что группа лиц, в которую входил осужденный, на побережье моря в Олюторском районе незаконно добыла не менее 46 особей кречетов (хищная птица из отряда соколиных). Птиц держали в специально подготовленном помещении до момента обнаружения сотрудниками УФСБ.

Как следует из материалов дела, мужчина скрылся от следственных органов и был объявлен сначала в федеральный, а потом - в международный розыск. По сведениям Интерпола, он был обнаружен на территории Украины, где в 2022 году был призван на службу в ВСУ.

Приговор вступил в законную силу.