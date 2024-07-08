Стычки начались на манифестации сторонников левых в Париже

Стычки начались на манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, полиция применила слезоточивый газ.

Ранее премьер Франции Габриэль Атталь сообщил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабинета министров страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране.

Также французский лидер Эммануэль Макрон отказался от обращения к нации после второго тура парламентских выборов.