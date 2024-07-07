Двигатель самолета задымился после посадки в Пулково

Задымление двигателя произошло у самолета, следовавшего по маршруту Салехард - Санкт-Петербург, при движении по взлетно-посадочной полосе в петербургском аэропорту Пулково после приземления. Пассажиры эвакуированы, по факту произошедшего проводится проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, в бортовой части самолета, завершившего рейс по маршруту Салехард - Санкт-Петербург, при движении по взлетно-посадочной полосе возникло задымление двигателя. В настоящее время пассажиры и экипаж эвакуированы, возгорания не допущено", - говорится в распространенном сообщении.