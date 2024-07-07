В Туапсинском районе загорелась сухая растительность

Возгорание сухой растительности произошло в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, угрозы частным домам нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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"В 21:25 [мск] диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре, по адресу: Туапсинский район, бухта Инал. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что происходит горение сухой растительности", - говорится в распространенном сообщении.



По информации ГУ МЧС, угрозы частным домовладениям нет. К тушению пожара привлечены 8 единиц техники и 23 человека.