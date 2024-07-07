Раскрыты подробности дела о взяточничестве экс-доцентом МГЮА

Telegram-канал Baza сообщил, что экс-доцента МГЮА Оксану Беляковскую подозревают в передаче взятки районному судье. По сведениям канала, подкуп должен был помочь в споре между жильцами московского ЖК Knightsbridge Private Park и управляющей компанией.

Как уточнила Baza, Беляковская должна была решить вопрос с судьей по выбору эксперта для суда между дольщиками и представителями УК. Канал отметил, что изначально экс-доцент МГЮА проходила по делу как свидетель, однако позже против нее возбудили дело по посредничеству во взятке.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что в аэропорту Домодедово была задержана 43-летняя Оксана Беляковская, преподававшая в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина. Согласно обнародованным данным, женщина была объявлена в розыск и взята под стражу сразу после возвращения в Россию. Экс-преподавателя обвинили в передаче взятки в особо крупном размере, само задержание прошло 26 июня. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы: в ее отношении возбуждено два уголовных дела.

До этого в Москве по решению Бутырского суда под домашний арест был направлен студент Российского университета медицины, подозреваемый в даче взяток преподавателям в обмен на зачет. В материалах дела было указано, что молодой человек сговорился с другими неназванными лицами и был посредником при передаче денег.