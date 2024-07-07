В Ленобласти из-за грозы пострадали как минимум три человека

По меньшей мере три человека пострадали в Ленинградской области из-за сильной грозы и ливня, обрушившихся на регион в воскресенье вечером. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, одного человека придавило крышей, двое оказались зажаты в машине в результате падения дерева.

"В городе Сланцы на улице Чкалова сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Личный состав 145-й пожарной части Леноблпожспас освободил мужчину из-под мягкой кровли, передал сотрудникам скорой медицинской помощи. <…> На улице Луговая произошло падение дерева на легковой автомобиль. В машине зажата женщина-водитель и пассажирка", - рассказали в пресс-службе.



Помощь пострадавшим оказали сотрудники Леноблпожспаса, которые передали их специалистам скорой медицинской помощи. Информация о получивших травмы из-за непогоды в регионе уточняется.

Ранее сильный ветер, ливень и гроза обрушились на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По информации Росгидрометцентра, порывы могут достигать 15-20 м/с, при грозе - 23 м/с. Грозы ожидаются местами с 19:00 до 23:00 мск, локально может выпасть град. Дожди ожидаются с 19:00 до 22:00 мск, местами возможны ливни.