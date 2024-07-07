В Кизлярском районе Дагестана при купании в канале утонул ребенок

Восьмилетний ребенок утонул во время купания в оросительном канале Таловка в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"7 июля примерно в 13:25 на окраине села Первокизлярского Кизлярского района в оросительном канале Таловка во время купания со своим дядей утонул 8-летний житель Цунтинского района. Установлено, что ребенок гостил у бабушки. В настоящее время продолжаются поисковые работы", - говорится в сообщении.



На месте происшествия работает полиция.