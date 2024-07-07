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В Кизлярском районе Дагестана при купании в канале утонул ребенок

Восьмилетний ребенок утонул во время купания в оросительном канале Таловка в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В Кизлярском районе Дагестана при купании в канале утонул ребенок
© РИА Новости
"7 июля примерно в 13:25 на окраине села Первокизлярского Кизлярского района в оросительном канале Таловка во время купания со своим дядей утонул 8-летний житель Цунтинского района. Установлено, что ребенок гостил у бабушки. В настоящее время продолжаются поисковые работы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция.

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