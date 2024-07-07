В Башкирии загорелся автобус с туристами

Автобус с 43 туристами загорелся в Башкирии. Пассажиры эвакуировались, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

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"В Бурзянском районе на дороге Кага - Старосубхангулово вблизи н. п. Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник "Шульган-Таш". В автобусе находились 43 человека, в том числе 4 ребенка", - говорится в сообщении.



Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет. Взрывов при возгорании не было.

"Для дальнейшей доставки пассажиров в пункт назначения направлен резервный автобус из Челябинской области (ориентировочное время следования - три часа)", - говорится в сообщении.



Для ожидания пассажиры будут доставлены в школу в селе Старосубхангулово.