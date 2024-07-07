Мужчина умер после заражения "поедающей мозг амебой"

Молодой израильтянин умер через несколько дней после заражения Naegleria fowleri — «амебой, поедающей мозг». Об инциденте в воскресенье сообщило издание Times of Israel.

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Пациент 26-и лет умер в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве.

«Больница Бейлинсон сообщает, что умер мужчина, у которого был второй зарегистрированный в Израиле случай заболевания Naegleria fowleri, редкой амебой, вызывающей энцефалит», — пишет газета.



Предполагается, что мужчина мог вступить в контакт с амебой во время купания на пляже Гай бич в Тиверии. Во вторник он был госпитализирован в больницу Шарон. У пациента была лихорадка, рвота и головные боли и рвоты. Когда его состояние ухудшилось, его перевели в клинику Бейлинсона.

Центр по контролю заболеваний США отмечает, что Naegleria fowleri обычно называют «амебой, поедающей мозг». Она может вызвать инфекцию головного мозга, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос.

Пациент был лишь вторым человеком в Израиле, у которого когда-либо была диагностировано подобное заболевание.

В августе 2022 года 36-летний мужчина умер в Израиле от первичного амебного менингоэнцефалита — инфекции головного мозга, вызванной той же амебой.

Naegleria fowleri обитает в пресноводной теплой воде: озерах, реках, горячих источниках, а также в плохо обслуживаемых или минимально хлорированных бассейнах. Инфекция встречается крайне редко: во всем мире диагностировано всего около 400 случаев. Но болезнь часто приводит к летальному исходу.

Симптомы часто включают головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, ригидность затылочных мышц, а также спутанность сознания, судороги и галлюцинации. Пациенту необходима срочная госпитализация.