В Дагестане загорелась крыша многоквартирного дома

В дагестанском городе Дербент загорелась крыша многоквартирного дома. Жителей эвакуировали. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, на проспекте Агасиева. По предварительным данным, никто не пострадал.

В МЧС пояснили, что площадь пожара составила 500 кв. м. В тушении огня участвуют 30 специалистов и 9 единиц спецтехники.

В пресс-службе прокуратуры республики отметили, что организована проверка по факту произошедшего.

Журналисты уточнили, что по состоянию на 17:25 мск крыша практически полностью сгорела.