В Турции произошло землетрясение

В провинции Мугла, на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки зафиксировали в районе Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 км.

До этого в районе острова Ванкувер у побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5. По оценкам специалистов, очаг залегал на глубине 10 километров.

Эпицентр подземных толчков находился в 390 километрах к западу от города Виктория (расположен на юго-восточном краю острова Ванкувер). По предварительным данным, никто не пострадал. Угроза цунами не объявлялась.

Там же днем ранее произошло землетрясение магнитудой 5,7. Последствия аналогичны.