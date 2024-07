Взрыв произошел на химзаводе в китайском городе Чжунтан

На химическом заводе в китайском городе Чжунтан произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

© Газета.Ru

На кадрах из соцсетей видно, как в небо поднимается столб огня.

Пламя распространилось на площади 300 кв. м. Пожарные уже локализовали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Несколько человек пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в медучреждение. Специалисты выясняют причины взрыва.

1 июля в китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химзаводе Jiangxi Qiantai New Material Co Ltd в городе Гуйси. Причиной пожара на заводе назвали возгорание масла.

1 мая произошел взрыв на объекте по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая.