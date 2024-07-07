В Омске мальчик открыл огонь по голубям на детской площадке

В Омске 13-летний мальчик открыл стрельбу из пистолета по голубям на детской площадке. Об этом сообщает «Инцидент Омск».

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Происшествие произошло на новой детской площадке на улице Кирова.

«Детвора рада, играют, веселятся. Появился мальчик лет 13 с пистолетом и начал стрелять по голубям. Прям на детской площадке. По рассказам детей, не первый раз!» — говорится в сообщении.



Отмечается, что родители могут быть не проинформированы о ситуации. Какой пистолет был у мальчика не уточняется. К посту прикреплена фотография с раненым голубем.

В марте сообщалось, что в Омске потерялся домашний голубь по имени Себас во время тренировочного полета. Хозяин отмечал, что из особых примет у птицы — красное и белое кольцо на левой и правой лапах, а также красный комбинезон, который он мог самостоятельно снять. Отмечалось, что голубь понимает команду «ко мне» и жест похлопывания по руке.