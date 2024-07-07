Сотрудница «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами. По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин, сообщили в Telegram-канале издания Baza.

Со слов потерпевшей, нападение произошло рядом с телецентром «Останкино» около 2:30 6 июля, когда она закончила работу, вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда.

По данным Baza, одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позднее и его подельников. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки — им 22, 24 и 25 лет. В отношении них возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

На телеканале «Матч ТВ» не стали раскрывать подробности произошедшего, заявив, что делом занимаются правоохранительные органы.

«Мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», — сказали там.



Ранее во Владивостоке пятеро граждан Узбекистана напали на 21-летнюю сотрудницу кафе и изнасиловали ее, угрожая расправой. Известно, что нападавшие находятся в России незаконно.