В Мелитополе произошел еще один взрыв

Звук еще одного взрыва слышен в Мелитополе Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

Об очередном мощном взрыве в Мелитополе также сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, на северных окраинах города снова поднимается столп дыма.

Ранее в администрации Мелитополя сообщили о пяти ракетах HIMARS, которые были сбиты над городом. Упавшие обломки четырех из них привели к возгоранию травы на севере города.