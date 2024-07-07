В Курске отец поджег 9-летнего сына с целью наказания

Житель Курска поджег своего маленького сына, чтобы наказать его. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным канала, 5 июля девятилетний мальчик играл дома со свечкой. Он проводил опыты и случайно поджег разлитый спирт. В этот момент рядом с ним находилась его годовалая сестра. Из-за небольшого пожара девочка получила ожоги.

На крики детей прибежали родители и потушили пожар. Однако 38-летний отец мальчика вышел из себя и решил его наказать. Мужчина снял с ребенка штаны, облил ягодицы спиртом и поджег. По данным канала, он это сделал, чтобы мальчик точно понял, что почувствовала его младшая сестра,

В итоге обоим детям потребовалась помощь медиков. Сейчас они находятся в детской областной больнице, их состояние стабильно. Самого отца задержали.

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До этого в станице Марьянской на Кубани возле Вечного огня произошел конфликт между школьниками и взрослыми мужчинами. Дети сделали им замечание из-за неподобающего поведения, однако в ответ дебоширы напали на детей и устроили драку.