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На набережной Ялты задержали голого туриста

Сотрудники полиции задержали голого туриста на набережной Ялты, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На набережной Ялты задержали голого туриста
© РИА Новости

Неизвестный мужчина прогуливался по набережной обнаженным. Им оказался 31-летний турист.

Мужчина не смог объяснить причины такого поведения. Туриста задержали. В его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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