На набережной Ялты задержали голого туриста
Сотрудники полиции задержали голого туриста на набережной Ялты, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Неизвестный мужчина прогуливался по набережной обнаженным. Им оказался 31-летний турист.
Мужчина не смог объяснить причины такого поведения. Туриста задержали. В его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о росте туристического потока на полуостров на 15% по сравнению с июлем 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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