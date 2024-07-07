В Иркутской области утонули три ребенка

В Иркутской области трое несовершеннолетних утонули в реках за один день. Сотрудники правоохранительных органов организовали проведение проверок по фактам инцидентов, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

"По предварительным данным, 7 июля в дневное время 15-летний подросток находился на берегу реки Зима, где при купании утонул. В этот же день произошло еще одно происшествие с участием 12-летней девочки и 14-летнего юноши на реке Чуна в поселке Веселый Чунского района", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в ходе проверки специалисты ведомства дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии, об обеспечении безопасного пребывания на водных объектах, а также причинам и условиям произошедшего. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальных проверок, организованных следователями СК по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).