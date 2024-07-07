На Алтае мужчина вызвал неотложку и напал на фельдшера

В Троицком районе Алтайского края пьяный мужчина напал на фельдшера и разбил машину неотложки. Об этом сообщается в Telegram-канале Троицкой центральной районной больницы.

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Инцидент произошел 4 июля, бригада неотложной помощи приехала на вызов к одному из жителей райцентра. Они обнаружили пациента пьяным, мужчина начал вести себя агрессивно, он несколько раз ударил фельдшера и разбил стекло в машине медиков.

По данным регионального МВД, пострадавшему медработнику оказана необходимая помощь, он обратился с заявлением в правоохранительные органы и зафиксировал побои. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге агрессивная пациентка повалила фельдшера скорой помощи на кровать и избила. После осмотра девушка стала нецензурно выражаться в адрес врачей, а затем подбежала к фельдшеру и нанесла ей несколько ударов по голове. Медикам удалось отбиться от пациентки совместными усилиями. Злоумышленницу задержали.