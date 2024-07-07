Массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка, сообщил Telegram-канал «Краснодар и край». По его информации, дети иностранцев заняли все карусели. Тогда на улицу вышли родители местных ребят с требованием освободить территорию.

К словесной перепалке присоединились родители-мигранты и конфликт перерос в массовую драку. По словам очевидца, из-за иностранцев район, где произошло побоище, стал настоящим гетто.

Я жил там рядом, за этим домом крупнейший рынок овощей в Краснодаре, где мигранты поднимают экономику. Несколько лет назад меня там даже угрожали убить ножом часов в 10 вечера за то, что с крысой в клетке шел. Вообще это краснодарское гетто по типу Котельников. На площадке этой сколько хожу там тусят только приезжие, местных и в правду не пускают, — рассказал очевидец.



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