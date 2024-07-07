Женщина утонула во время купания в реке на базе отдыха в Ленобласти

В Ленинградской области утонула женщина. Ее тело было обнаружено в реке на базе отдыха.

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Происшествие случилось утром 7 июля на пляже базы отдыха на острове Солнечный в Гончаровском сельском поселении Выборгского района. Там было найдено тело 44-летней женщины.

Выяснилось, что до гибели женщина отдыхала на базе. Вечером 6 июля она решила искупаться в реке Вуокса. Так, она утонула.

Причина произошедшего пока не уточняется. Другие детали случившегося устанавливаются, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.