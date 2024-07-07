Человеческий скелет «составил компанию» отдыхающим на пляже

Скелет человека обнаружили отдыхающие на Терсутском карьере вблизи поселка Асбест Свердловской области, сообщает издание E1.RU. На страшную находку наткнулись девушки, которые искали место для пикника. Они отметили, что пошли туда, где нет подхода к воде, поэтому людей мало.

По данным издания, на скелете была мужская одежда. Девушки сразу же позвонили в полицию. В пресс-службе СК по Свердловской области заявили, что информацию о происшествии не получали.

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Ранее скелет человека обнаружили в лесном массиве около одного из СНТ в селе Покровском поселка Вороновское в Новой Москве. Областной прокуратурой по данному факту проводится процессуальная проверка.

До этого в Нижегородской области обнаружили тело мужчины, которого искали с октября 2023 года. Останки нашли в шлюзах реки Кугунер под Шахуньей. Известно, что 54-летний местный житель пропал в сентябре 2023 года. Он взял мешок с вещами и уехал в лес, но домой так и не вернулся.

Недавно в Приморском крае раскрыты два убийства по одному заявлению. В начале июня 38-летний житель Дальнегорска убил 55-летнюю сожительницу и сбросил ее расчлененное тело в ущелье, а в декабре 2023 года убил знакомого и спрятал его тело в лесу. Отец последнего обратился в полицию после пропажи сына.