Более 70 человек заразились сальмонеллезом из-за еды из кафе в Бурятии

В Бурятии у 75 человек выявили сальмонеллез. Причиной стала еда из кафе.

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Инцидент случился в Гусиноозерске. Сообщается, что около 70 человек, в том числе 39 детей, обратились в больницы с признаками острого отравления. Из них 15 горожан госпитализировали.

Выяснилось, что все пострадавшие употребляли еду из кафе "Мастер роллов". При этом она была инфицирована возбудителем сальмонеллеза.

По итогу инфекция обнаружена у 75 человек, 42 из них – дети. В связи с произошедшим прокуратура и СК начали проверки, передает РИА "Новости".