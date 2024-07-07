«От тебя воняет!»: коллеги «постирали» японца-инвалида в стиральной машине

Японская полиция арестовала двоих мужчин, которые засунули своего 50-летнего коллегу с ограниченными интеллектуальными возможностями в большую стиральную машину в прачечной и запустили ее, пишет интернет-издание Sohu. Мужчина получил множественные ушибы.

От тебя воняет, — заявил жертве один из подозреваемых, после чего попросил своего подельника «положить это в стиральную машину».



Газета The Japan Times также отмечает, что пострадавший обратился за помощью только спустя несколько дней после инцидента. Врачи заметили травмы и вызвали правоохранителей. Полиция выясняет подробности случившегося.

Кот выжил после 10-минутной стирки в машинке

Компания, в которой работали Наоэ Кадзуки и Уэсима Йосуке из японского города Киото, специализируется на промышленном клининге и располагает вместительным оборудованием для стирки, например, палаток. Размер барабанов машинок достигает двух метров.

Ранее посетитель московского бара ночью напал с ножом на 25-летнего повара. Удар пришелся в область сердца. Расследованием инцидента занимается столичная прокуратура. Подозреваемый задержан.