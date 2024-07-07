В Астраханской области рядом с железной дорогой загорелась сухая растительность

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Сухая растительность загорелась рядом с железной дорогой в Астраханской области, площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский округ, ж/д Аксарайская - 2, санитарно-защитная зона Астраханского газоперерабатывающего завода. Возгорание сухой растительности на общей площади 5 000 кв. м", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара, к тушению возгорания привлечены 35 человек личного состава и 12 единиц техники.

В 20:00 мск в ГУ МЧС по региону сообщили о локализации пожара.

В новость внесены изменения (20:31 мск) - добавлена информация о локализации пожара.