Годовалый ребенок выпал из окна жилого дома на юго-востоке Москвы

Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Инцидент произошел на Ставропольской улице в столице. В результате происшествия малыш был госпитализирован. В данный момент информация о его состоянии отсутствует.

— Мальчик 2023 года рождения госпитализирован, — говорится в сообщении.



Люблинская межрайонная прокуратура осуществляет надзор за выяснением всех деталей и причин инцидента, а также за процессом и итогами проведения расследования по этому случаю.

Похожий случай произошел 26 июня, когда из окна квартиры на третьем этаже жилого дома на юге Москвы выпал ребенок. Инцидент произошел на улице Подольских Курсантов. Мальчик 2022 года рождения госпитализирован.

Другой аналогичный случай произошел 19 июня. Из окна квартиры жилого дома на улице Корнейчука выпала четырехлетняя девочка. От полученных травм упавший с 8-го этажа ребенок скончался на месте трагедии.