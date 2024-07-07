Житель Санкт-Петербурга ударил мужчину топором по голове в супермаркете

В Санкт-Петербурге мужчина ударил топором знакомого. Пострадавшего госпитализировали.

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Происшествие случилось вечером 6 июля на улице Планерной. Там 42-летний мужчина несколько раз ударил 29-летнего знакомого топором по голове в супермаркете. Причина такого поступка пока неизвестна.

По итогу пострадавшего доставили в больницу. Он в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ. Другие детали случившегося выясняются.