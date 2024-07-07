Ремонтные работы на магистральном газопроводе в районе села Виноградное городского округа Алушта в Крыму, где из-за пожара на сетях приостановлено газоснабжение 14 населенных пунктов, займут 7-10 суток. Об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с техническими и ремонтными работами на магистральном газопроводе в районе с. Виноградное ГО Алушта временно отключены от газоснабжения 14 населенных пунктов. <…> Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - написал Воронкин в своем Telegram-канале.

