В Москве мужчина с ножом ворвался в магазин и украл шампунь

На севере Москвы 41-летний мужчина ворвался в магазин с ножом и похитил несколько флаконов шампуня. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

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По информации ведомства, москвич сложил в рюкзак емкости с шампунем общей стоимостью более четырех тысяч рублей и прошел через кассу. Когда его заметили сотрудники, он выбежал на улицу и, достав нож, начал угрожать продавцам и очевидцам.

Правоохранители задержали мужчину. Выяснилось, что он хотел перепродать украденные шампуни. Мужчина обвиняется в разбое, его заключили под стражу.

Ранее в Москве мужчина вломился в чужую квартиру и взял детей в заложники.