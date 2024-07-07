На складе в Воронежской области произошел пожар, на нем началась детонация взрывоопасных объектов. Видео публикует Telegram-канал Baza.

Отмечается, что возгорание произошло из-за упавших на склад обломков беспилотников. Как отмечает глава региона Александр Гусев, никто в результате атаки не пострадал, пожар был ликвидирован.

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Ранее Гусев сообщал о сбитии нескольких беспилотников над Воронежской областью. Он добавил, что на месте пожара работают оперативные службы, военные и представители власти.