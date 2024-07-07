В Петербурге 17-летний юноша отравился мухоморами

В Левашово подростка госпитализировали с отравлением мухоморами, юноша стал вести себя неадекватно, мать вызвала скорую помощь. Об этом сообщает "78.ru".

Инцидент произошел в Левашово, мать 17-летнего юноши заметила, что сын находится в неадекватном состоянии. В квартире она нашла пустую банку от препарата с содержанием красного мухомора и пустой пакетик с фрагментами сушеных грибов.

Женщина вызвала скорую помощь, молодого человека госпитализировали, он находится под наблюдением медиков в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Ижевска отравился сушеными мухоморами, ядовитые грибы он принимал, чтобы улучшить настроение и повысить активность. 40-летний мужчина был доставлен в токсикологическое отделение городской больницы, мужчина вел себя неадекватно и представлял опасность для медперсонала. Врачи промыли пациенту желудок и назначили курс лечения, почти сутки он провел в отделении реанимации.