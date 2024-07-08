Закрыто дело перепостившего фото свиньи в триколоре российского учителя

Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела о надругательстве над флагом России против 34-летнего учителя истории из Северной Осетии Таймураза Дудаева. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Дело закрыто из-за незаконности привлечения преподавателя к уголовной ответственности.

О возбуждении дела против Дудаева стало известно 3 июля. Основанием послужил репост фото ведущей Леры Кудрявцевой. Она в марте 2022 года опубликовала в своем Telegram-канале фото из магазина одежды во Франции, на двери в который разместили изображение с перечеркнутой свиньей в триколоре. Фотографию она подписала: «Нет слов».

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Репост снимка сделал осетинский учитель, заявив, что «на Западе очень много говорили о толерантности и гуманизме (...), а тут такое». В полиции не оценили гневное послание Дудаева и возбудили против него дело, но официально об этом его не уведомили.