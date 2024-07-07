В Алтайском крае при падении дельтаплана погиб пилот

Мужчина погиб при падении дельтаплана вблизи поселка Центральный Алтайского края. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, вчера вблизи поселка Центральный Алтайского края мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.



Барнаульская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего. Транспортный прокурор взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента.