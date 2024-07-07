Где был экс-глава района в Дагестане Омаров между арестами

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник были участниками терактов 23 июня, успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, сообщил РИА Новости источник. По его словам, уже в следующую ночь он был задержан у себя в доме по подозрению в отмывании денег.

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Он был дома, но потом ночью прошло задержание, — констатировал собеседник агентства.



Уточняется, что в пятницу, 5 июля, бывший чиновник вышел из-под ареста продолжительностью 10 суток после теракта в Махачкале и Дербенте. Уже в субботу, 6 июля, к нему наведались правоохранители в связи с подозрением в отмывании денег в особо крупном размере.

Жена одного из детей Омарова ранее рассказала, что братья пытались отговорить его убитого сына Османа от участия в теракте. Одному из них удалось дозвониться до родственника, он умолял его остановиться, однако это не подействовало. О радикальных взглядах мужчины в семье никто не знал — он держался особняком, заверила женщина.

Сыновья бывшего главы района Дагестана попытались остановить брата перед терактом

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что один из ликвидированных террористов был участником погрома в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Национальный антитеррористический комитет (НАК) позднее сообщил об уничтожении пяти нападавших. Двое из них оказались сыновьями Омарова.