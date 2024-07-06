В Алуште загорелся газораспределитель

Пожарные борются с возгоранием на газораспределителе около города-курорта Алушта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: городской округ Алушта, село Виноградное. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Силы и средства главного управления направлены на недопущение распространения огня", - говорится в сообщении.



Аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара, сообщили в МЧС.

Глава города заявил, что полное отключение газа возможно в Алуште из-за пожара на газораспределителе.