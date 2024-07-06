В Москве сосед забил до смерти девушку в ее же квартире

На западе Москвы сосед забил до смерти девушку в ее же квартире, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый был установлен и задержан правоохранителями.

Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Им оказался сосед потерпевшей, — говорится в сообщении.



Тело женщины с многочисленными ушибленными ранами на голове нашли вечером 5 июля в квартире жилого дома на Боровском шоссе. Следователи провели осмотр места происшествия и опросили родственников и соседей убитой. Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

Ранее в Улан-Удэ 20-летний молодой человек взял кредит на новую знакомую, а потом убил. Тело он сбросил в яму и забросал сверху мусором. По данным следствия, юноша познакомился на улице с 19-летней девушкой, они сразу отправились на прогулку, во время которой он незаметно выкрал у нее телефон и оформил в банковском приложении кредит. Затем злоумышленник заманил ее в заброшенный гараж и несколько раз ударил кирпичом. Его уже задержали, мужчина находился в соседнем регионе. По факту убийства возбудили уголовное дело.